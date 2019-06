Volt egy egész érdekes trend a 2000-es évek vége és a 2010-es évek eleje között, amikor kipukkadt a nagy indie rock lufi, de még nem kezdte el az összes zenekar újra felfedezni a pszichedelikus rockot. Ez volt a vintage- és bluesrock rövid reneszánsza, amelynek köszönhetően a Black Keys nevű kétfős formáció rövid időre az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb rockzenekarává vált.

2011 és 2015 között 13 Grammyre jelölték őket, amelyből ötöt el is hoztak, minden reklám és videójáték az ő számaikkal volt tele, és kicsit úgy tűnt, hogy a régi delta blues újragondolása lehet majd a 2010-es évek nagy gitárzenei trendje. Aztán kihozták a 2014-es Turn Blue c. albumot, ami elég nagy csalódás lett, és a zenekar hosszú időre vissza is vonult.

Most öt év után megjelent a nevetségesen rossz címet kapó Let's Rock című lemezük, ami fel is került minden streamingfelületre, például a Spotifyra is:

És ha valaki lemaradt volna, az itt olvashatja a négy évvel ezelőtti interjúnkat a zenekar frontemberével, Dan Auerbachhal.