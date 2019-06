Rémlenek még azok a harisnyaszerű anyagből készült, mintás felsők, amit ha felvett az ember, úgy nézett ki, mintha tele lenne tetoválva a karja? Ezek kezdenek visszaszivárogni az üzletekbe, sőt, most már macskáknak is gyártanak ilyen pólókat. Persze egy ilyen kisállatruha, ami még talán Ed Hardynak is könnyeket csalna szemébe, nem áll jól minden fajtának, a csupasz, szőrtelen macskákon érvényesülnek jól a vad minták. Az ötlet egyébként a kaliforniai Airie McCreadytől származik, az ő webshopjából lehet ezeket beszerezni, és a brit Metrónak adott interjújában biztosított mindenkit arról, csak olyan anyagokat és festékeket használnak fel, amelyek nem ártalmas a házi kedvencekre.

Fotó: Simply Sphynx