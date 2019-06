A Nielsen piac- és médiakutatócég megvizsgálta, hogy milyen zenék és előadók voltak a legnépszerűbbek 2019-ben. A Hypebeasten megjelent eredmény szerint a legtöbbet streamelt albumot idén eddig Ariana Grande hozta össze, őt pedig a nemrég berobbanó Billie Eilish, illetve Khalid követi, de utána is szinte csak raplemezek (Drake, Juice WRLD, Post Malone) következnek.

A legtöbb eladott példányt a Csillag születik filmzenéje hozta össze (404 ezer eladás) Bradley Cooperrel és Lady Gagával. Őket követi a dél-koreai (!) BTS nevű fiúcsapat és a már említett Ariana Grande. Ami érdekesség, hogy az utóbbi években reneszánszát élő bakeliteladásokat is megvizsgálták, és ebben a tekintetben a Bohém Rapszódia filmzenéje volt a legnépszerűbb 61 ezer eladott vinyllel, amit egy rakás régi lemez követ Michael Jacksontól, Bob Marleytól vagy a Beatlestől.

Óriásit ment Lil Nas X is, aki egy darab country trap dallal robbant be a köztudatba. Az Old Town Road c. számából adták el a legtöbbet digitálisan, ezt hallgatták a legtöbbet streamereken és videómegosztó-portálokon is. Az eredeti és a Billy Ray Cyrusszel készült verziót összesítsve 1,3 milliárd alkalommal játszották le idén, és ez lett az egyetlen dal, ami átlépte a bűvös egymilliárdos határt. Egyébként ebben a műfajban is a hiphop dominált eddig idén, hiszen Lil Nas X-et olyan előadók követik, mint Post Malone, Meek Mill, J. Cole vagy Lil Baby.