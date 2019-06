Fotó: Getcloser

77 évesen is rendületlenül turnézik Chick Corea, a világ egyik első számú jazz zenésze, aki szerencsére Budapestet is rendszeresen beilleszti a turnéállomásai közé. Bár műsorainak rendszeres eleme a jazzt spanyol és latin zenei hagyományokkal ötvöző tételei, most azonban 43 évvel a legendás My Spanish Heart lemezének megjelenése után egy olyan műsorral érkezik, amit csak ennek a tematikának szentel.

A koncert július elsején lesz a Kongresszusi Központban, További infó a koncertről itt elérhető.