Bár Magyarországon is sok példa van arra, milyen szinten lehet kellemetlenné tenni egy-két család életét egy útfelújítással, de a romániai Szucsávában most azt is megmutatták, rosszabb lehet, ha elkészül a felújítás.

A településen ugyanis felújítottak egy utcát, friss aszfaltot kapott az úttest, ám azt néhány helyen annyira megemelték, hogy az ott lakók elé szinte falat emeltek, így kínkeserves nekik feljutni az útra.

Fotó: digi24.ro / Index

Néhol lépcsőt próbáltak építeni, de a Digi24 riportjában látható, hogy egy idős hölgynek konkrétan naponta kell felkapaszkodnia, majd feltérdelnie az úttestre, hogy feljusson rá.

"Több mint 20 háztartás van ebben a helyzetben, egyesek pedig meg is sérültek miközben megpróbáltak kijutni a saját udvarukból" - írja a Transindex. A település polgármestere elismerte, hogy hibáztak, és azt ígérte, megpróbálják kijavítani a hibát.