Nem csak Székesfehérváron divat a futballklubok átnevezése: a spanyol negyedosztályba frissel feljutott Mostoles Balompie csapata átnevezte magát, és a következő idénytől Flat Earth FC, vagyis Laposföld FC néven folytatja.

A nem mindennapi bejelentést egy videóban tették meg, amiben megerősítették, hogy laposföldhívők millióit szeretnék egyesíteni, illetve a válaszokat követelő tömegeknek adnának hangot.

Vagy csak arról van szó, hogy így tűnt a legbiztosabbnak, hogy bekerüljenek a lapokba: a spanyol Marca, a holland De Telegraaf, az amerikai Deadspin is írt róluk (mi náluk láttuk), és most már a magyar sajtóba is eljutottak az újszerű, ám nem túl tudományos alapú kezdeményezéssel.

Persze lehet, hogy többről van szó, a csapat honlapján ugyanis a partnerek, barátok között szerepel egy laposföldes híroldal, dedikált oltásellenes részleggel, és két, főként összeesküvés-elméletekre fókuszáló spanyol YouTube-csatorna linkje is.

Persze, amikor öt éven belül BL-t nyernek, de aztán a világ másik felére kell a klub-vb-re menniük, lehet, már nem nevetünk ennyire.