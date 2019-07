Paul Verhoeven rendező sci-fi filmjei hiába nagyon ötletesek és stílusosak (Total Recall, Csillagközi invázió, Robotzsaru), valamiért az általa összerakott világokhoz más alkotók nem tudták úgy hozzányúlni, hogy abból ne lett volna valami nagyon kínos leégés.

Fotó: IMDb

A Csillagközi inváziónak már vagy 5 folytatása készült, de valamiért egyik sem vette észre, hogy a '97-es film egy fasiszta szatíra, és csak a B-kategóriás sci-fi környezetet meg a hőspózokat vették át, azokat teljesen komolyan véve.

A Total Recall 2012-es remake-jének a készítői annyira keveset néztek ki a közönségből, hogy azon minden értelmes, 14 év feletti néző felháborodott.

A 2014-es Robotzsaruból pedig nekem csak annyi maradt meg, hogy fekete, áramvonalas ruhában darált benne robotokat a címszereplő.

Tavaly Neil Blomkamp (District 9, Elysium) kapott lehetőséget arra, hogy csináljon egy új Robotzsarut, de erről eddig szinte semmit nem lehetett tudni. Sokat még most sem tudunk, de Blomkamp nagyon esküdözik, hogy Verhoeven nyomában jár, az ő filmjét folytatja, a film címe is a VHS-korszakot idéző Robotzsaru visszatér lesz, és az is szimbolikus, hogy Blomkamp nem veszi figyelembe a remake fekete páncélját, az ő Robotzsaruja ugyanúgy fekete testruhában és fényes ezüstpáncélban fog járőrözni, ahogy azt a nyolcvanas években is tette.

Már csak az a kérdés, hogy a stúdió megengedi-e neki, hogy egy olyan cinikus, társadalomkritikus és brutális filmet készítsen, mint Paul Verhoeven. (AVClub)