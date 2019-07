Megszökött egy 2,7 méter hosszú kockás piton egy cambridge-i házból, a rendőrség keresi – írja az MTI. A cambridgeshire-i rendőrség vasárnapi Twitter-bejegyzése szerint a hüllőt a Lovell utca környékén látták. Megkeresték a tulajdonosát, aki megerősítette, hogy egzotikus háziállata eltűnt.

Arra kérték a város lakóit, hívják a rendőrséget, ha látják a kígyót, amelynek

A kockás piton Délkelet-Ázsiából származik, általában 3-6 méteresre nő meg, a leghosszabb ismert példány 9,6 méteres volt.

