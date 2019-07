Egyik kedvenc weboldalamon, a Maps on the Weben jelent meg az alábbi térkép, azt mutatja meg, hány amerikai állam élén áll vagy állt női kormányzó, illetve ahol egynél többször, ott hányszor választottak nőt az állam élére.

Látszik, hogy a leginkább progresszív Arizona állam, amely élére már négyszer választottak nőt, mögötte jön Kansas állam hárommal, nyolc államban kétszer, tizenkettőben pedig egyszer választottak kormányzónőt (a három halvány rózsaszínnel jelölt állam élén állt már női kormányzó, csak nem választással nyert el a tisztséget). Mindez azt jelenti, hogy az ötven amerikai tagállam csaknem felében, 22-ben volt már megválasztott kormányzónő, és összességében pedig a tagállamok felét vezette legalább egyszer nő.

És persze tudom, olcsó poén az összehasonlítás, de ugye el tudják képzelni, hogy nézne ki egy ilyen térkép Magyarországon? Igen, pont úgy. Történelmi adatokat most nem találtam, de ahogy végigkattintgattam a megyei közgyűlések honlapjait, nemhogy elnöknőt nem találtam egyet sem, de még a közgyűlési tagok között is csak elvétve van nő (és Borsod már azzal ultramegaprogresszív, hogy egy társadalmi alelnöknőt találni náluk). A helyzet a megyei jogú városokban alig jobb: a 23 polgármesterből csak 1 nő (a kecskeméti), és visszagondolva is csak Miskolcot, Nyíregyházát és Szolnokot tudom felidézni, amit korábban vezetett nő.