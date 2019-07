Az Omnibusz blog szúrta ki, hogy már lefestették HÉV-színekre az első Bz motorvonatot (Bzmot, vasúti szlengben buzenyka, bűzmot) a Dunaharaszti külső állomáson, így hamarosan üzembe állhat az új (30-40 éves) jármű.

A Bz motorvonatok a kis forgalmú, vidéki vasút-mellékvonalakról lehetnek ismerősek, ahol még szép számban pöfögnek dízelmotorjaik. A HÉV-nél várhatóan a Csömör és Kerepes közötti kavicsbányai vágányon fognak közlekedni.

A vicces kis járgány a vidéki vonatozóktól számos becenevet kapott, ami mutatja, hogy igazán komoly fejlesztéssel van dolgunk. A Wikipédia szerint a Bzmotot Karcag környékén „Pattinkának” hívják, a kis tömeg és az egyenetlen sínszakaszok miatti bólintó mozgás miatt. Hívják vonatpótló vonatnak is jelezve, hogy a vasútnál talán a legalacsonyabb presztízsű jármű. Szabolcsban sokan Bözsinek, vagy „Dj BZ”-nek is nevezik, utóbbit jellegzetesen kattogó hangja miatt. A Balaton északi partján elterjedt neve a "Tégla", utalva a formájára és színére. Egyéb elnevezései: Mezei villamos, mezei metró, csöcsrázó, majomringató, Sütöde, Nepál Express, mogyorótörő, Bozót Express, fapados, kávédaráló, tótvonat, Skodavonat, dzsingala, Sárréti Sompolygó (szintén Békés megye), kockakerekű. És persze Piroskának és Zsuzsi-vonatnak is hívják több helyen.