Ezen a napon sem fogunk fázni, a meteorológiai előrejelzések szerint ma is nagyon meleg lesz, ami persze normális, hiszen nyár van. Erős UV-sugárzás lesz, elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra és itt-ott korrupcióra is.

A nap legmegdöbbentőbb híre egyelőre az, hogy két kamutábornok is tevékenykedett hazánkban, nem is sikertelenül, ráadásul az egyik meg is szökött.

A nap legérdektelenebb híre pedig annyira érdektelen, hogy le sem írom.