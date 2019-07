Egyre több elárvult, odúból kipottyant denevérkölyök kerül az Állatkert Sünispotályába, Budapest állat-mentőközpontjába, ahol jelenleg több mint egy tucat denevérbébit nevelnek a gondozók, áll a Budapesti Állatkert honlapján.

A szopós korban lévő, tehát még tejen élő denevérbébik felnevelése nem egyszerű feladat. Az állatok mindenekelőtt nagyon aprók, alig 1,5 grammosak,

szóval nem nehezebbek, mint három szem zöldborsó.

Mivel denevértejet nemigen lehet szerezni, ezért macskatejpótló tápszerrel szokták őket etetni. Ehhez azonban megfelelő fecskendőre is szükség van, mert a denevérkölykök apró szájába való cumisüveg nem létezik, ráadásul egy ilyen állat alkalmanként 0,15 ml-nél nem nagyon kaphat többet.

A denevérek védelme különösen fontos: természetvédelmi és ökológiai szempontok miatt is, de az ember saját szempontjai miatt is. Hiszen egyes denevérek éjszakánként akár ezer szúnyogot is elpusztíthatnak.

A budapesti Állatkertben az állatbemutatás mellett egy sereg dologgal foglalkoznak, az egyik nem feltétlenül látványos tevékenység, az állatmentés.

A Sünispotályban esetenként több száz sérült, felépülésre váró hazai védett állat lábadozik, amelyeket legtöbbször jó szándékú emberek visznek be. Ez ma Magyarország legnagyobb természetvédelmi célú állatmentő állomása, amit az éjszakai állatkerti sétákon is meg lehet tekinteni.