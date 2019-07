Mint azzal, hogy ahol csak zöldet látunk, azt kivágjuk, nemde? A szűkebb pátriámban szembesültem ezzel a látvánnyal. A kivitelezés úgy kezdődött, hogy az arra élők vagy dolgozók nem is tudtak róla, „kis túlzással azt mondhatom, hogy tegnap erre ébredtünk”, mondta egyik ismerősöm. Mondjuk annyi logika van benne, a panelek végül is fémből és betonból vannak, nem természetes közegük a fa, a fű, a bokor és az egyéb fotoszintetizáló lények, nem igaz? A dolog egyébként attól igazán szép, hogy a munkások azt a hat tuját is kivágták, amit a ház elé az egyik lakó telepített annak idején, és gondozott sokáig.

Fotó: Haász János