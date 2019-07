Tizenkét futópálya épülhet az ország tizenegy településén, jelentette be Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. A futópályák rekortán borításúak és egyenként legalább egy kilométer hosszúak. Budapesten két pálya is épülhet, Kőbányán és Békásmegyeren. Ezen kívül Baja, Esztergom, Fót, Gödöllő, Hajdúböszörmény, Kecskemét, Pápa, Szeged, Székesfehérvár és Szolnok lakosai is futhatnak majd az új, ingyenes futópályákon.

A program fele-fele arányban állami, illetve önkormányzati forrásból valósul meg a közelmúltban megalakult Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége (SZEOSZ) szakmai iránymutatásával és közreműködésével.