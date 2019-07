Nem lehet éppen azt mondani, hogy a zenetörténetben példa nélküli lenne, ha egy együttes nagy csinnadrattával bejelenti a feloszlását, lenyom egy búcsúturnét, kiad pár búcsúlemezt és -DVD-t, aztán pár év múlva közlik, hogy na jó, inkább mégis folytatják. De azért az amerikai indusztriális metál úttörője, a Ministry így is felfér valami képzeletbeli toplistára: az ő indokuk elvileg az volt, hogy mivel véget ért az együttes főellensége és mumusa, ezernyi dühös dalának ihletője, George W. Bush kormányzása, már nincs is miről beszélniük. De aztán rájöttek, hogy a világ és benne Amerika még így se lett egy tökéletes hely, és folytatták. Amúgy meg a frontember Al Jourgensen simán le is nyilatkozta, hogy

Milyen újraalakulás? Én magam vagyok a kibaszott banda, szóval hacsak nem alakulok újra saját magammal, nem lesz ilyesmi.

Hát újraalakultak, és azóta már többször is jártak Magyarországon, 2012-ben például olyan bulit adtak a Szigeten, amiről azt írtuk, az volt a legkeményebb koncert az egész fesztiválon, pedig akkoriban még nem volt kilúgozva a metál a Hajógyári szigetről. Tavaly eljöttek a Fezenre,

most viszont végre egy klubkoncertet adnak,

ami nagyon jó hír a rajongók számára, mert így végre sokkal koncentráltabb lesz majd a keménykedés, mármint a zenei része, nem a kőkemény társadalom- és kapitalizmus-kritika. De persze nyilván az is!

A koncert az A38-on lesz július 11-én, ez itt az esemény Facebook-oldala.