Donald Trump július 4-re, a függetlenség napjára szervezett egy kormányzati honvédelmi szemlét, annak ellenére, hogy Amerikában nem szokás katonai parádékat tartani.

Az orosz állami tévében akár éltethették volna az amerikai elnököt, aki igyekszik felzárkózni Vlagyimir Putyinhoz a rendpárti szavazók szórakoztatása terén, de nem így történt, sőt az egyedülálló alkalmat inkább arra használták, hogy leszólják a katonai parádézásba még frissen belecsöppenő Egyesült Államokat.

"Ezeket az Abrams és Sherman tankokat a második világháborúban is használták, 1957-ben nincsenek is forgalomban" - oltotta be a szuperhatalmat a Rossiya 1 csatorna műsorában az egyik szerkesztő. És itt nem állt meg, arról is beszélt, hogy a harckocsikról lepattog már a festék, és

még egy tisztességes ágyú sincs rajtuk.

Persze azt már nem idézték fel az orosz tévések, amikor 4 évvel ezelőtt egy teljesen új, ultramodernként bemutatott tank lerobbant a moszkvai Vörös téren a második világháborús győzelem évfordulójára szervezett katonai parádén. (Washington Post)