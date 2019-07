Bernie Ecclestone és Vlagyimir Putyin szoros kapcsolata nem titok, Ecclestone még az F1-es időkből ápol jó viszonyt az orosz elnökkel, akivel gyakran ült a lelátón az Orosz Nagydíj alatt.

Most a The Timesnek nyilatkozott arról Ecclestone, hogy mennyire is kedveli Putyint:

Ha valaki géppuskával akarná lelőni Putyint, azonnal elé állnék... Szeretném, ha ő vezetné Európát... Nem vagyok a demokrácia híve, diktátor kell az embereknek

– mondta a 88 éves korábbi sportvezető.