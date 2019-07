Én az a korosztály vagyok, akinek a nyolcvanas évek végétől a tinédzserkora egyik legmeghatározóbb zenei élménye volt a magyar underground zene kibújása az undergroundból. Vidékiként kevés esélyem volt a Európa Kiadót, a Balatont, az URH-t, a Sziámit vagy a Kontroll Csoportot annál jobban ismerni, mint hogy hallok róluk, tudom, hogy vannak ilyenek. Az első alterzene, amely olyan mértékben vált tömegessé, hogy még hozzám, egy rettenetesen átlagos alföldi gimnazistához is eljutott, a Pál Utcai Fiúk volt. Gimis korom első (egyetlen) rendes kapcsolatát a PUF zenéje kísérte végig, a kazettáit, a Demót és a Ha jön az álmot nyakra-főre másoltuk – azt hiszem, az első, ami az én kezembe került, egy Neoton-kazetta upgradelt változata volt –, és amit én máig a Kispál-hullám előfutárának tartok.

A PUF azóta már elmúlt 35 éves, tetszhalott állapotból tért vissza 2006-ban egy új lemezzel, az akkoriban az akkori Petőfin sokat játszott Legelővel. Majd hirtelen elszaladt 13 év, ami alatt, bár rendszeresen és sokat koncerteztek, mindössze három új daluk jelent meg, a legutóbbi is már 11 éve. Aztán erre az évre feléledt az együttes – vagyis persze ez a folyamat már korábban elkezdődött –, előbb, tavasszal, megjelent a KomolyZene album (csak bakeliten), aminek anyagát még 2015-ben rögzítették az MR Szimfonik kíséretében, majd idén ősszel új nagylemezt is kiadnak (ennek a tervek szerint az Indexen lesz az online premierje), amiről már a most július 19-i Barba Negrás koncerten is játszanak dalokat.

Elkészült emellett a leendő lemez egyik dalának első Youtube-videója is, még nem videoklip, hanem szövegvideó. A Kérnéd című szám most, az Indexen látható és hallható először.