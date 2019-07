A múlt héten jártam Fraknóban, az Esterhazyak várában, ahol rengeteg minden megvan a hercegi család kincsei közül. Elég sokukról lehetne posztolni, de most talán ennek az aranyozott ezüst szekérnek van igazi aktualitása, ugyanis hamarosan a világ egyik leghíresebb múzeumában állítják ki. A New York-i Metropolitan Museumban ugyanis ősszel nyílik kiállítás az európai barokk udvarok mechanikus csodáiból, drágaköves óráktól a festett zenélő dobozokig.

Itt kap helyett ez a kincs is, amit három kulccsal kellett felhúzni. Ha ez megtörtént, a jármű elindult harangozva. A szerecsenek, szarvasok, majmok mozgásba lendültek, de még a bor istene is öltögetni kezdte nyelvét, forgatni a szemét és emelgetni poharát. Az 1500-as, 1600-as évek idején a főurak körében népszerűek voltak az ilyen asztaldíszek a nagy lakomákon, így természetes, hogy az Esterházyak udvarában is volt egy nem is akármilyen darab.

Az Esterházyak automata Bacchus-kocsija a Fraknói várban

Ennek a példánynak az a különlegessége, hogy ma is tökéletes állapotban van. Ha felhúzzuk, most is elindul, mozogva minden elemében, ahogy az a fenti videón is látható. Akit érdekel, még egy darabig megnézheti Fraknóban, vagy ha az inkább útba esik neki, november 25 és március 1. között New Yorkban.