Én az a korosztály vagyok, akinek a nyolcvanas évek végétől a tinédzserkora egyik legmeghatározóbb zenei élménye volt a magyar underground zene kibújása az undergroundból. Vidékiként kevés esélyem volt a Európa Kiadót, a Balatont, az URH-t, a Sziámit vagy a Kontroll Csoportot annál jobban ismerni, mint hogy hallok róluk, tudom, hogy vannak/voltak ilyenek. Az első alterzene, amely olyan mértékben vált tömegessé, hogy még hozzám, egy rettenetesen átlagos alföldi gimnazistához is eljutott, a Pál Utcai Fiúk volt. Gimis korom első (egyetlen) rendes kapcsolatát a PUF zenéje kísérte végig, a kazettáit, a Demót és a Ha jön az álmot nyakra-főre másoltuk – azt hiszem, az első, ami az én kezembe került, egy Neoton-kazetta upgradelt változata volt –, és máig a Kispál-hullám előfutárának tartom őket, amiben aligha tévedek.

A PUF azóta már elmúlt 35 éves, tetszhalott állapotból tért vissza 2008-ban egy új lemezzel, az akkoriban az akkori Petőfin sokat játszott Legelővel. Majd hirtelen elszaladt 13 év, ami alatt, bár rendszeresen és sokat koncerteztek, mindössze három új daluk jelent meg, a legutóbbi is már jó tíz éve. Aztán erre az évre feléledt az együttes – vagyis persze ez a folyamat már korábban elkezdődött –, előbb, tavasszal, megjelent a KomolyZene album (csak bakeliten), aminek anyagát még 2015-ben rögzítették az MR Szimfonik kíséretében, majd idén ősszel új nagylemezt is kiadnak (ennek a tervek szerint az Indexen lesz az online premierje), amiről már a most július 19-i Barba Negrá-s koncerten is játszanak dalokat.

Elkészült emellett a leendő lemez egyik dalának első Youtube-videója is, még nem videoklip, hanem szövegvideó. A Kérnéd című szám most, az Indexen látható és hallható először.