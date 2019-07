Az Egyesült Királyság metaforikus lángokban áll. Elköltöznek a multik, elenyésző kisebbség szavazhat csak az új miniszterelnökről, és hála a megszorítási programoknak, a kórházak és rendőrségek különösen nehéz helyzetbe kerültek.

Tehát miről is vitáznak a britek a Times of London levelező rovatában? Hogy mégis mit kell először a csészébe önteni: a teát vagy a tejet. Alex Morgan, az amerikai női focicsapat kapitányának gólöröme kapcsán merült fel a kérdés a brightoni Bob Maddamsben július negyedikén, és még hetedikén is érkeztek levelek – írja a New York Times.

Hatodikán négy válasz is érkezett. Tom Howe azt írta, hogy ez az egész egy régi társadalmi kérdés. A régi, olcsóbb csészék nem bírták jól a hőt, így az alsóbb osztálybeliek a tejet öntötték előbb, hogy azonnal hűlni kezdjen a tea. Peter Sergeant szerint azért kell a tejet előbb önteni, hogy a fehér csészét ne fogja meg a tea.

Catherine Money-nak Surrey-ből is meg volt a véleménye azokról, akik a tejet öntik előbb. Még a "milk-in-first" (MIF) rövidítést is használta, hogy kulturális kontextusba helyezze a kérdést.

Tom Howe-nak igaza van a tej elsőbbségének üzenetével kapcsolatban. Ha valakit úgy írunk le, hogy elég MIF, azzal mindent elmondtunk róla.

– írta Money, utalva a britek találékonyságára, ha ki kell emelni valaki szegénységét anélkül, hogy konkrétan említenénk az anyagi helyzetét.

Ezzel szemben egy Oxfordsihre-i olvasó szerint azért kell előbb a teát, hogy tudjuk, mennyi tejre van szükség, valamint valaki utalt George Orwell esszéjére a témában a tea-oldalt támogatva.

Ez az egész bizonyítja, hogy a britek az apróbb nehézségek mellett képesek az igazán fontos dolgokra koncentrálni. Ezt illusztrálja még az Értelmetlen Levelek Twitter-oldal is, ami összegyűjti a hasonló fontos leveleket az utókor számára. Például Colinnak az jött le A szolgálólány meséjéből, hogy nem olyan rossz nő a főszereplő, de kicsit lehetne stílusosabb:

“It’s like she’s not even trying.” pic.twitter.com/NDpynbMPqJ — Pointless Letters (@pointlesslettrs) June 28, 2019