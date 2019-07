Snowball, a kakadu még a Youtube hőskorában, 2007 körül lett kisebb szenzáció azzal, hogy különféle slágerekre adott elég csodás koreográfiákat. Például a Queen vagy a Backstreet Boys egy-egy számára.

A mozgása annyira összetettnek és eleminek tűnt, hogy több kutatót is megihletett a világban.

Az egyik ilyen Aniruddh Patel, aki a Tufts és a Harvard egyetem pszichológia professzora, akinek nemrég jelent meg a Snowballról szóló tanulmánya. Az történt ugyanis, hogy először csak azt figyelte meg a madár tulajdonosa, Irena Schulz, hogy Snowball a lábait emelgeti a zenére, meg a fejét mozgatja, amiről megállapították a kutatók, hogy általában a kakaduk násztáncában fordulnak elő ilyen mozdulatok. Schulznak aztán viszont feltűnt, hogy a madara egyre több mozdulatot használ, ráadásul sosem próbálta tanítani a madarat, csak néha megdicsérte, hogy ügyesen mozog.

A mostani kutatásban összesen három-három alkalommal játszották le Snowballnak az Another One Bites the Dust és a Girls Just Want to Have Fun című számokat. A kutatók 14 különböző mozdulatot és két mozdulatsort tudtak meghatározni. Ezek ráadásul olyan mozdulatok voltak, amik amellett, hogy igen összetettnek számítanak, még csak nem is tartoznak a kakaduk természetes mozdulatai közé.

Ez arra enged következtetni, hogy Snowball valóban teljesen tudatosan táncol a zenére. Azt még nem tudják, hogy azért táncol-e, hogy magát szórakoztassa, vagy azért, hogy így fűzze szorosabbra a kapcsolatát a gazdájával.

Ennek eldöntésére hamarosan újabb kutatásba vonják majd be Snowballt. Azt fogják vizsgálni, hogy miként táncol, ha nincs ember a közelében, csak egy kamera, illetve, hogy változik-e a tánca attól függően, hogy kap-e dicséretet tánc közben, vagy teljesen hidegen hagyja a nézőit a mozgása.

(AFP)