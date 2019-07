Éppen a múlt héten olvashattak gyűjtést az Indexen az elmúlt néhány év legfurcsább áldásairól, de ezek egyike sem volt annyira bizarr, mint az orosz ortodox egyház bevett gyakorlata, miszerint rendszeresen áldásban részesítik a hadsereg nukleáris fegyvereit.

Fotó: Youtube / RuptlyTV

Ez elég morbidnak hangzik, ezt pedig az egyház is érzi: múlt hónapban egy bizottság felvetette, hogy a jövőben a fegyverek helyett inkább a katonákat kellene megáldani. Már csak azért is, mert egyébként is ők kezelik a fegyvereket, amik így rajtuk keresztül nyilván megkapják az áldást, és nem kell külön megáldani őket.

Az ötlettel természetesen nem mindenki ért egyet, egy befolyásos egyházi szereplő például azt mondta, hogy az atomfegyverek az ország őrangyalai, elengedhetetlenek az "ortodox civilizáció" megőrzésének szempontjából, és

kizárólag ezek védik Oroszországot a nyugati rabigától.

Az ügyben a végső döntést Kirill pátriárkának kell majd meghoznia, de az mindenképpen egyértelmű, hogy akármit is csinál, nem fog útjába állni az ortodox egyház és az orosz hadsereg egyre egyértelműbb összefonódásának.

(via)