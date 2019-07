Star Trek rajongók ezrei villanyozódtak fel, amikor kiderült, hogy külön sorozatot kap a Picard kapitány, akit természetesen ezúttal is Sir Patrick Stewart alakít majd. A színész a minap a Twitteren megosztott egy posztert a CBS: All Accessen debütáló sorozatról. A hivatalos előzetesben már látott borászkodós tematika visszatér ezen a képen is, de most kapunk egy bónuszt, mégpedig egy kutyát, aminek a nyakörvén - ahogyan azt éles szemű emberek kiszúrták - egy egyes szám szerepel.

Akik nem ismernék a ST-sorozatokat, ez a szám az első tisztekre utal. Akik pedig nem ismernék a brit színészt: Sir Patrick Stewart rajong a kutyákért, és elég csak egy olyan képet megnézni, amin egyik védencével látható, és máris jobb lesz az ember napja.