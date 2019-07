A Haneda Excel Hotel Tokyu a tokiói Haneda Nemzetközi Repülőtér kettes terminálja mellett található, és hogy stílszerűek legyenek, hamarosan olyan szobát is lehet majd náluk foglalni, amiben egy igazi repülőszimulátor van. A szoba ára egy éjszakára 25 300 jen lesz, ami nagyjából 67 ezer forintnak felel meg. Ha valaki nem szeretne itt megszállni, csak az érdekli, milyen lehet elrepülni egy Boeing 737-800 géppel Tokióból Oszakába, akár másfél órára is kibérelheti a szobát, és ebben az árban már egy oktató is szerepel.

via Kotaku