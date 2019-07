Akárhogy is keresem, nem találom a hivatalos közleményekben, hogy Iggy Pop azért adta ki pont most újra a Zombie Birdhouse című, 1982-es szólólemezét, mert most jött ki az a film, amelyben ő maga is zombiként szerepel, de ettől még egészen biztos vagyok benne, hogy valamilyen éles eszű menedzser jött elő az ötlettel, mondván, ki kéne valahogy használni, hogy az emberek sokszor fognak rákeresni az Iggy Pop és a zombi szavakra. Legalábbis ha én Iggy Pop egyik éles eszű menedzsere lennék, biztosan így tettem volna.

Mindenesetre a lemez nemrég újra kijött így 37 évvel az eredeti megjelenés után, és Iggy még egy új videót is kiadott róla, ez látható alul. A film pedig, amiről szó van, Jim Jarmusch The Dead Don't Die című zombikomédiája, amit kritikusunk sajnos már látott. Mármint azért sajnos, mert az ember nagyon szeretné azt hinné, hogy ez a sztárparédéval és szamurájkardos Tilda Swintonnal támadó film halálosan vicces lesz, de kollégám szerint nemhogy nem frenetikus, de nézhetőnek is alig lehet nevezni.

Jobb hír viszont, hogy ha a filmmel nem is, de Iggy Poppal magával vigasztalódhatunk mi is: a rocklegenda július 24-én újra Magyarországon lép fel a Budapest Parkban, és meglepő és eléggé elítélendő módon a magyar közönség még nem kapkodta el az összes jegyet.