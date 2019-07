Az élet írta a következő pr-film forgatókönyvét arról, hogy az emberiségnek nem csak a maga érdekében kell megmentenie a Földet, de az állatvilág is ezt várja tőle. Sőt, a film kész is, a remek felvételek már meg is vannak.

Fotó: Monty Halls / Facebook

Ugyanis felvették azok az ausztrál búvárok, akik a kontinens nyugati partjainál, a Ningaloo-zátonynál úszkáltak az Indiai-óceánban, amikor odaúszott hozzájuk egy óriásrája – egy manta – és segítséget kért tőlük – írta a CNN.

A cápával rokon óriáshal megjelenése önmagában is öröm volt a búvároknak, nyugodtan úszott velük, de aztán úgy tűnt, nem véletlenül járt arra. „Néhány perc múlva észrevettük, hogy a jobb szeme alatt egy horog fúródott be, amit a rája többször is megmutatott a csoportunk vezetőjének” – mondta a manta halról Monty Halls.

A fotós szerint nem képzelődött:„Újra és újra visszajött, megfordult, várakozott, és jól láthatóan segélykérőn ránk nézett.” Egy fél óra alatt sikerült is kiszedni a horgot, a rája ezután még egy ideig a búvárokkal úszott.

„Világosan látszik, hogy ezek az állatok intelligensek, és képesek felismerni azt, akik méltón bánnak velük” – írta a fotós, aki nyilván nem tudja kimondni háromszor egymás után, hogy „jó nyár jár rája.” Önnek sikerül?