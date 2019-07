Lezárult egy korszak. Valami véget ért, nem lesz többé ugyanaz a magyar ég. Az ausztrál Matt Hall győzött Zamárdiban, és a cseh Šonka vezet összetettben, írja a Magyar Távirati Iroda. Hát ennyi volt srácok, nincs több brümmögés, nincs több kurva anyázás Facebook-on,

örökre véget ért a Red Bull Air Race Magyarországon.

Egy repülőt hallok a Hármashatár-hegy felől, de csak egy kósza hobbirepülő húz el a város fölött, hiszen a végső futamra már nem Budapesten került a sor. Így távozik a légi száguldó cirkusz, Šonka vezeti az összetettet 65 ponttal – bármit is jelentsen ez –, ezúton is gratulálunk, sok sikert az utolsó futamra. Az Utolsó Magyar Futamot (így vonul majd be minden bizonnyal a magyar műrepülés történetébe) Zamárdiban egy kínos gikszer is hátráltatta: nem volt elég nafta.

Csak képzeljük magunk elé, ahogy a szabadedzés napján a balatoni alkonyban a 47 éves Hall és a 41 éves Šonka a szárnyaszegett gépeik mellett elnéznek Tihany felé.

– Well that was it, brother. (Hát ennyi volt, testvér.) – mondja Šonka.

– I could never really get these people, the magyars anyway. (Soha nem tudtam megérteni ezeket az embereket amúgy sem, a "magyarokat".) – válaszol az ausztrál fejcsóválva.



Šonka a tóba pöcköli a csikket, és elsétál a szállása felé, Hall még egy kicsit nézi, ahogy a szél apró hullámokba veri a Balaton vizét. Hol van ez a perth-i hullámokhoz képest... Absolute cunts.