Már az orosz állami VCIOM közvélemény-kutató eredményein is látszik, hogy az Egységes Oroszország (JeR) népszerűsége esik. Vlagyimir Putyiné sincs a 2015-ös magasságban, de ő mindenkihez képest másik kategóriában mozog a jelenlegi 63,8 százalékkal. Igaz, jelentős az eltérés, ha a kérdés nyitott – ekkor van, hogy 45 százalékot ér el, pedig volt már 72 is – vagy zárt és akkor is, ha bizalmi indexről vagy a munkájának megítéléséről kell nyilatkozni. De minden kategóriában ő jön ki legnépszerűbbnek politikusokkal való összevetésben. (Az orosz elnök Magyarországon is népszerű.)

A pártok megítélése általában eleve alacsonyabb, már csak azért is, mert az elnöki berendezkedésben egyébként is másodlagos szerepe van a parlamentnek.

Azonban így is árulkodó, hogy az Egységes Oroszország Párt népszerűsége egy hónap alatt 1,4 százalékpontot esett, mindössze 32,3 százalékon áll – írta a Newsru.com. A VCIOM felmérésében a második helyen a sokak által még mindig ellenpólusnak tekintett, bár a rendszernek integráns részét képező Orosz Föderáció Kommunista Pártja (KPRF) 15, 3 százalékos – június óta nem változott –, az elnyűhetetlen Vlagyimir Zsirinovszkij vezette Orosz Liberális Demokrata Párt 12-ről 13 százalékra nőtt, az egykor a KPRF leszalámizására Kreml-projektként indult, de a reményeket be nem váltott Igazságos Oroszország (SZR) fél százalékpontot esve 6 százalékon áll. A parlamenten kívüli pártok összesen 10 százalékon állnak, elsősorban Alekszej Navalnij támogatottsága révén.

Egy éve a JeR 38 százalék felett állt. A jelenlegi eredménnyel Putyin pártjának esélye sem lenne a duma kétharmadára, amelyet jelenleg birtokol, miután a 450 mandátumból 339 a kormánypárté.