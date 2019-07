Az Old Town Road sikere hónapok óta töretlen. Mi még áprilisban mutattuk be, hogy hogyan fordulhatott elő, hogy egy teljesen ismeretlen rapper, Lil Nas X a semmiből szállította az év legnagyobb slágerét. Azóta eltelt néhány hónap, de hiába jött új dallal Justin Bieber vagy éppen Taylor Swift, az első helyet senkinek sem sikerült megszereznie, ott továbbra is az Old Town Road található, immáron 15 hete.

Ilyen hosszú ideig vezetni a listát óriási dolog, egészen konkrétan 1996-ban fordult elő utoljára, hogy egy ismeretlen előadó az első dalával ennyire uralni tudta az amerikai slágerlistát. Akkor ez a Macarena remixének sikerült, ami 14 héten keresztül őrizte az első helyét. Most ezt a rekordot döntötte meg Lil Nas X.

A bűvös szám a 16. Ennyi héten keresztül sikerült a Despacitonak, illetve Mariah Carey és a Boyz II Men közös dalának a One Sweet Day-nek megőriznie az elsőséget. Vagyis még két hét és az Old Town Road ezt a rekordot is megdöntheti.



