A legjobb dolog abban, hogy időnként választásokat tart az ország, kétségkívül az, hogy ilyenkor a felelős politikusok ész nélkül szeretnek mindenféléket átadni, így aztán évek óta halogatott beruházások fejeződnek be, legyen akár építkezés, akár felújítás. Az őszi önkormányzati választások közeledtével a ferencvárosi, Vaskapu utcai gyerekorvosi rendelő és védőnői szolgálat is megújult, a váróteremben pedig egy kifejezetten a Makovecz Imre-i értelemben vett organikus-generikus stilizált műfát is sikerült elhelyezni.

Elsőre meglepő a látvány, de a fotót beküldő olvasónknak tetszett az ötlet, szerinte több ilyen, a hétköznapi hangulattól eltérő megoldás kellene mindenfelé.