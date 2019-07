Fotó: kozterkep.hu

Monumentális Felszabadulás-emlékmű nem csak Szombathelyen van, hanem Vasváron is. A Mi Vidékünk Vas megyei túrája során útbaejtettük azt is. 1985-ben állították, amikor azért már ugyan nem mentek nálunk annyira ezek a monstrumok, de az elvtársak úgy érezték, ennek most jött el az ideje. Egy jókora domb tetején áll, s bár a nagy része fából van, meg nem is olyan magas mint megyeszékhelyen álló társa, azért eléggé uralja a várost.

Méretét jól jelzi, hogy a rendszerváltás után kilátóvá alakították. Ma is akként működik, meg is látogattuk vasi túránk alkalmával. Nem hiszem, hogy futott be hasonló karriert emlékmű Magyarországon. Akit érdekel, itt talál róla további infókat, képeket.