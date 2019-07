Tavaly ott jártam Tokajban, a hello Wood táborában, és több cikket is írtam a remek kezdeményezésről. Idén sajnos nem volt időm odautazni, de szerencsére kaptam egy csomó remek fotót arról, melyik egyetem, mit épített az idén. Merthogy az építész- (és az egyik csapatban a szobrász) hallgatók feladat az, hogy a fél éven át dédelgetett és kidolgozott terveiket a helyszínen egy hét alatt megvalósítsák, adott mennyiségű lécből. A végeredmény pedig olyan, amit aztán megkap a tokaji borvidék valamelyik falva.

Korábban is sok izgalmas dolog született a buszmegállótól a kilátón át a mesterséges pihenőszigetig, idén sem okoztak csalódást a diákok.

10 Szegilong: a BME hallgatóinak alkotása Galéria: Hello Wood Tokajban (Fotó: Lakos Máté / Hello Wood)

Az egyik legizgalmasabb munka Makovecz Imre, összedőlés határára jutott pavilonjának nyújt izgalmas támaszt. Szimbolikus dolog ez, hiszen a nyolcvanas évek elején, az organikus építész is táborokat tartott itt - akkor készült ez a kunyhó is. Igaz, a fával dolgozás, és a népi építészeti technikák használata akkoriban még forradalmi tettnek számított. Szép dolog, hogy a Hello Wooddal most szó szerint is folytatta ezt a hagyományt a Soproni Egyetem – miközben Makovecz egy másik folyóparti házát épp porig rombolták Szentendrén.

Fontos és hasznos fejlesztés a Pécsi Tudományegyetem gyalogoshídja Olaszliszkán, hogy senkinek ne kelljen többé a balesetveszélyes autós hídon átkelni, de idén sem maradtunk szép kilátópontok és padok nélkül. Az alkotásokat a galériában találjátok, a teljes sajtóközleményt pedig itt.