A szigetvári Persona Non Grata együttes dobosánál, Balog Tamásnál súlyos betegséget vettek észre, komoly kezelések várnak rá. "A család anyagi helyzete kritikus, a párjával együtt nevelik 12 éves kisfiúkat, közben gondoskodnak Tamás demenciával küzdő édesanyjáról is" – írják a Persona Non Grata tagjai, akik gyűjtést szerveztek zenésztársuknak.

Több mint egy tucat magyar zenakart kértek fel, hogy egy-egy dal elküldésével kiadhassanak egy lemezt, aminek a bevétele a beteg zenészhez és családjához kerülne.

Közreműködött a 30Y, az Anima Sound System, a Hétköznapi Csalódások, a Diabolus in Musica, a Korai Öröm, a Másfél, a NoiseWather, a Psycho Mutants, a Shapat Terror, a Stukker, a Talayapa, a The Worldstylers, a VHK és 71PA. Az album borítóját Gróf Balázs készítette.

A lemez Bandcampen megvásárolható, ott a részletes leírásban a beteg zenész számlaszámát is meg lehet találni.