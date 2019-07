Ebben a cikkünkben írtunk arról, hogy bármennyire is meredeken hangzik, valószínűleg a műhúsé a jövő, hiszen a húsiparunk nemcsak, hogy fenntarthatatlanul környezetszennyező, de egész egyszerűen a népességrobbanás miatt nem is lehet kielégíteni a hús iránti igényeket. Növényi alapú laborhúst már egyre több helyen lehet kapni, a nagyobb gyorsétteremláncok is próbálják meglovagolni a trendet, valószínűleg előbb-utóbb nálunk is lehet majd kapni a szójából, gombából, vagy répából kotyvasztott húspogácsával szervírozott burgert.

A növényi alapú műhús tehát már nem is annyira baró. Inkább az az igazán érdekfeszítő, hogy mi lesz azokkal a kezdeményezésekkel, amik élő állatokból vett sejtekből állítanak elő rendes húsnak kinéző husit. Mert van ilyen is, ezeknek a kutatásoknak az egyik üdvöskéje a San Franciscó-i székhelyű Memphis Meats, de ők jelenleg még nem tudják megmondani, hogy mikor kerül az éttermekbe a termékük. Nem úgy az izraeli Aleph Farms, amely 2021-ben tervezi bevezetni az első igazi hús alapú laborhúst, ezzel világelsők lennének, persze ehhez még a konkurens cégeknek is lehet néhány szava.