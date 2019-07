Egy okinavai étterem kitiltotta a japánokat, és mostantól csak külföldi vendégeket hajlandó kiszolgálni, a helyieket ugyanis túl bunkónak tartják.

A Kotaku beszámolója szerint a 42 éves étteremvezető, Arima Akio a Facebookon jelentette be az új szabályokat, amik annyira nem is szigorúak, hiszen a tulajdonos tett egy engedményt a külföldön élő, japán származású vendégeknek, őket továbbra is fogadják, ha a lakcímkártyájukkal be tudják bizonyítani, hogy nem élnek Japánban.

A tiltás júliustól őszig fog tartani, amikor turisták özönlik el az éttermet, szezon után újból várnak szeretettel mindenkit. Egyébként az étteremvezetésnek éppen a japán turistákkal van problémája, nem az okinavai vendégekkel. A japán turisták egy tál ráment vásárolnak, viszont csapatostól leülnek az asztalokhoz, aztán a nagy részük máshol vásárolt ételt kezd el majszolni az étteremben, állítja a tulajdonos.