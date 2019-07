A Bogotából érkező férfit a barcelonai reptéren vette őrizetbe a spanyol rendőrség, miután feltűnt nekik, hogy egyrészt idegesnek tűnik, másrészt mintha aránytalanul nagy lenne a haja a kalap alatt. A dudorról hamar ki is derült, hogy valójában fél kiló, 30 ezer euró (9,8 millió forint) értékű kokain.

Maga az eset még június végén történt, de csak most hozták nyilvánosságra, és ezeket a remek képeket is most tették csak közzé: