Nyolc hónappal a Moszkvában tartott fényes esküvő után véget ért V. Muhammad, volt malajziai király és Okszána Vojevogyina orosz szépségkirálynő házassága. V. Muhammadot 46 éves korában, 2016 decemberében koronázták meg. Egy órakiállításon ismerkedett meg Miss Moszkva 2015-tel, az akkor 25 éves Vojevogyinával. A fiatal nő áttért az iszlám hitre, és tavaly novemberben meg is tartották a fényes esküvőt Moszkvában.

A frigyet azonban nem nézte jó szemmel a többi uralkodó család. Muhammad idén januárban ezért váratlanul és azonnali hatállyal lemondott a királyi trónról - politikai okokból és szerelme kedvéért. Muhammad csak szultánságát tartotta meg, ami sokkal értékesebb egyébként a királyságnál. Malajziában ugyanis a királyság csak korlátozott időtartamra szól: az örökletes szultánságok vezetői öt évente új uralkodót választanak.

Még egy érdekes adalék. A novemberi esküvő után 6 (!), azaz hat (!!!) hónappal Vojevogyina gyermekkel ajándékozta meg a szultánt. A házasság ezután már nem tartott sokáig. A malajziai New Straits Times szerint a frigyet hivatalosan július elsejétől bontották fel.

Ebben a rossz nyelvek szerint szerepet játszhatott az, hogy Vojevogyina múltjából kínos felvétel került elő. A szépségkirálynő 2016-ban részt vett az Éden Hotel című reality orosz verziójában, és a felvételek tanúsága szerint a mexikói turistaparadicsomban nemcsak, hogy végig bikiniben szexiskedett, de bizony csókolózott is az egyik szereplővel a medencében. Ez már végképp nem fért bele egy hithű muszlim uralkodó értékrendjébe, bár nem tudjuk, hogy a hithű muszlim uralkodók mennyire használják az internetet, az ugyanis már házasságkötésük idején tudható volt az orosz szépségkirálynőről, hogy szokott bikinit viselni, eközben fotók is készültek róla és tévéshowban is szerepelt.