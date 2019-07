Az Index is imádta az elmúlt másfél év legnagyobb társasjáték-szenzációját, a Fesztávot, és jelölték is a társasjátékos világ legfontosabb díjára, a Spiel des Jahres-re, az összetettebb játékok kategóriájában. És a játék most meg is nyerte a díjat. Hogy szerintünk miért, azt ebben a cikkben lehet elolvasni, az alkotóval készült interjúval együtt:

Kapcsolódó Zombik helyett madarakkal került a világ legjobbjai közé Madárrajongó hivatalnok tervezte meg hobbiból 2019 legnagyobb társasjáték-szenzációját. Elizabeth Hargrave változtatna azon, hogy a játékkészítés még ma is szinte kizárólag a férfiak terepe.

A másik két díjat, a jelző nélküli Év játékát és az Év gyerekjátéka díjat is kihirdették. Az Év játéka a magyar játékosok örömére szintén kapható magyar kiadásban: ez a Csak egy nevű partijáték, amelyben játékosonként egyetlen szó leírásával lehet rávezetni a másikat a titkos szó kitalálására. Az Év gyerekjátéka a Tal der Wikinger lett.

