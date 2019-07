A 78 éves Milton Wainwright jó ideje haragudott egy 8 cm-es péniszre.

Az új-zélandi Woodwille-ben élő férfi a környékbeli túraútvonalon gyakran látta az őslakos Rangitāne maori törzs egyik termékenységszobrát, és egyáltalán nem volt vele elégedett, írja a NZ Herald. Azért, mert a szinte teljesen pucér szobor nemi szervét aránytalanul nagynak tartotta.

Először megpróbálta a törvényes utat, beadványokat kezdett írni a tararuai önkormányzathoz a nagyjából egyméteres szobor közerkölcsbe ütköző, 8 centis pénisze miatt. De nem csak, hogy lepattant, Tracy Collins tararuai polgármester külön szólt is neki, hogy ne bántsa a maorik szobrát, írja Stuff.co.nz .

A videóban Milton nem érti, hogy a szerinte túlméretezett péniszű szobor mire tanítja a gyerekeket? Az rendben van, hogy vannak férfiak és nők, és az is, hogy Michelangelo Dávid-szobra is pucér, de annak nem kell levágni semmijét, mert arányosan kisebb a kifogásolt szerve. Ráadásul a Dávid-szobor egy múzeumban van, így aki nem akar pucér szobrot látni, az nem megy oda, és kész, érvelt (itt Milton nem ismeri jól a helyzetet, hiszen ha nem is az eredeti, a Dávid-szobor másolata azért ott van Firenze központjában, számtalan más, szinte teljesen meztelen szobor társaságában.) Emellett, ha ő állna oda pucéran az ösvény mellé, őt elítélnék, a szobor meg maradhatott.

Ennek ellenére is úgy érezte hogy lépnie kell, már csak azért is, hiszen Isten is mellette áll a harcában. Másrészt úgy látta, hogy az arra járó gyerekek gyakran játszanak a szoborral és "simogatják" azt a fafalloszt.

Az elkötelezett keresztény aktivista először kézifűrésszel esett neki a túl nagy testrésznek, de az nem vitte jól, nem bírt vele az öreg. Ezért másnap visszajött láncfűrésszel, lecsapta azzal, aztán letörölgette egy ronggyal.

Miltont ezért elítélték, a Rangitāne törzs elszomorodott, a szobrot pedig kicserélik.