Az idei július egyik legnagyobb fejleménye volt, hogy a Twitteren hagyományosan erős kontenttel támadó magyar rendőrség a nálunk sokkal népszerűbb Instagramon is megjelent. Illetve mit megjelent, berobbant, nemrég mi is megírtuk, hogy semmi sem olyan jó most, mint a rendőrségi Insta.

A rendőrök most az arcöregítős FaceAppnek mentek neki, méghozzá elég kreatív módon: az alkalmazás helyett egy profi sminkessel öregítettek jó pár évet a kolléganőjükön, mert mint írták, ők ismerik, és felismerik a hasonló, játéknak tűnő appok veszélyeit.

A figyelmeztetés amúgy teljesen jogos is, az elmúlt napokban attól volt hangos az internet, hogy a FaceApp adatvédelmi rémálom, mert a felhasználók tudtukon kívül szabad kezet adnak az orosz fejlesztőknek a képeik felhasználására. A szerverekről szerencsére lehet törölni a képeket, ha valaki nyugodtabban alszik attól, hogy nem tárolják őket.