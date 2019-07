A Spotlight című film sehol nincs annak a rapid oknyomozásnak a fordulataihoz és izgalmaihoz képest, amit az elmúlt félórában folytatott le az Index hírügyelete: egy olvasótól kaptunk egy mailt, hogy milyen vicces, hogy a TV2 Tények Facebook-oldalán emailnek az info@fidesz.hu van megadva. Tényleg, lecsekkoltuk. Már írtunk is volna nekik és a Fidesznek is, hogy ez hogy lehetséges, de akkor láttuk, hogy telefonszámnak is egy furcsa szám van megadva.

A telefonszámra a Google-n rákeresve sok weboldal előjön, de mindegyiket összeköti egy magyar név, a net szerint Erdélyben élő T. Tiboré. Gyanús lett, hogy itt valami hekkeléses történettel állunk szemben, úgyhogy egy isteni sugallatra megnéztem, hogy az RTL Híradó Facebook-oldalán milyen telefonszám van megadva, és

HOPPÁ, UGYANAZ.

Na, ekkor már célzottan írtuk be a keresőbe, csakis Facebook-oldalakra szűrve a telefonszámot.

MEDZSIK.

Ez a szám van megadva Zámbó Krisztiántól Kelemen Zitán, Pataki Zitán, Ábel Anitán, Gönczi Gáboron, Erős Antónián és Szabó "Motiváció" Péteren át egy csomó ismert embernél, sőt, még szolihálózatot is kidobott a kereső. Mutatunk kettőt gyorsan:

1.

Fotó: rovoa

2.

Fotó: rovoa

Lehet, hogy ezeket a számokat bárki simán szerkesztheti kívülről? Vagy Tibor ért a hekkeléshez? Esetleg ez egy nagyon furcsa Facebook-bug?

Mindenesetre kíváncsiak vagyunk, milyen gyorsan írogatják majd át az elérhetőségeket a FB-oldalukon a celebek.