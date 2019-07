Egy hatvanéves houstoni férfi ellen emelhetnek vádat, miután az egyik helyi kórházból, ahol korábban kezelték, kisétált, beült egy üresen hagyott mentőautóba, majd elhajtott vele, hogy kaját, cigit meg innivalót szerezzen.

A hatóságok szerint csütörtökön, hajnali fél egy körül jelentették nekik, hogy a Cypress Creek kórház elől eltűnt egy mentőautó. A járművet és a hatvanéves sofőrjét végül egy benzinkútnál kapcsolták le valamivel később. Kiderült, hogy a férfi több helyen is megállt, hogy cigit, aztán innivalót szerezzen, míg végül egy KFC-be tért be. A rendőröknek is azt mondta, egyszerűen szüksége volt egy fuvarra, hogy a szükségleteit megoldja.

