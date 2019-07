Csütörtökön került az amerikai mozikba a Mike Wallace Is Here című dokumentumfilm, ami a CBS-nél dolgozó riporter életét dolgozza fel, a forgalmazó pedig úgy döntött, hogy ezzel az apró részlettel fog kedvet csinálni mindenkinek a filmez: 1985-ben Donald Trump arról beszél, hogy akármit is csinálj a jövőben, az nem a politika lesz.

Trump már akkor is nagyot ment, elmondja Wallace-nak, hogy ő ugyan nem azt mondta, hogy ő személyesen elintézne egy fegyverkezési megállapodást a szovjetekkel, de ha esetleg mégis neki kellene, akkor simán menne neki. Érdemes nézni Wallace reakcióját.