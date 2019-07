A héten jelent meg az Originals című Prince-album, ami a zenész másoknak írt számainak demóváltozatait gyűjtötte össze (rajta volt például az eredeti Nothing Compares 2 U és a Manic Monday), és az egyik dal most kapott egy klipet is:

A Holly Rock eredetileg Sheila E.-nek készült, aki a Krush Groove című film filmzenéjén énekelte fel.

Az Originals elérhető minden streamingfelületen.