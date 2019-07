Az Országos Mentőszolgálat a Facebookon számolt be arról, hogy egy férfi szombat este a várandós feleségéhez hívott segítséget. A kapuvári esetkocsi el is indult a stabil állapotú kismamával a kórház irányába, ám a sors inkább úgy döntött, hogy egy sokkal kalandosabb születést lehessen felemlegetni a gyerek minden születésnapján, így az esetkocsinak a 85. számú főúton félre kellett állnia, és a mentőkocsiban segítették világra az újszülöttet. Az anya és a baba is jól vannak.