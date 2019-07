Hétfő délelőtt az MTI a KSH-ra hivatkozva egy nagyon visszafogott számokkal dolgozó adatsort tett ki a magyarok alkoholfogyasztásáról. A KSH szerint ugyanis az elmúlt tíz évben 9-10 liter szeszt ittunk meg évente fejenként, ha mindent átszámolunk tiszta szeszre. Ez pedig a legutóbbi jelentésükben még csökkent is, 9,1 literre évente.

Így itt rögtön felmerülhet a gyanú, hogy ezt nem sikerül jól mérnie a hivatalnak. Már csak azért is, mert például a WHO durván többet mér ezek szerint, mint a KSH.

Ezt talán azzal korrigálták hamar, hogy a köztévében megszólaló Zacher Gábort is szemlézték, aki szerint ma tiszta szeszben kifejezve még WHO 2016-os adatánál is elképesztően sokkal többet, 14 liter tiszta szeszt isznak meg a magyarok évente.

Ehhez hozzátette, hogy nálunk nyolcszázezer ember alkoholbeteg, tehát szinte minden családra jut egy. Így pedig évente harmincezren halnak meg valamilyen alkohol okozta megbetegedésben. (A KSH szerint Zacher egy nagyságrendet téved, ők kevesebb mint a felére, 400 ezer körülire becslik az alkoholfüggők számát.)

Magyarországon a kábítószer nem okoz akkora gondot, mint az alkohol: húszezer kábítószerfüggő van, kábítószer okozta megbetegedésben pedig évente negyvenen halnak meg - ismertette.

Ezek a nagyságrendek annyira izgalmasak, hogy csináltam is hozzá egy egyszerű ábrát.

Ezen az látszik, hogy a kábítószernél a kék oszlop sokkal, de sokkal kisebb, mint a szesznél. A piros oszlop pedig olyan pici, hogy nem is látszik már! A "Szesz"-hez tartozó piros oszlop viszont igen. Ez semmiképp nem azt jelenti, hogy jó lenne, ha több ember kábítószerezne, aztán bele is halna, hanem hogy az ivás lényegesen nagyobb problémának tűnik az országban.

Zacher úgy gondolja, ez azért van, mert a kábítószerről többet beszélnek, az alkoholproblémákról viszont alig. Szerinte szükségünk lenne egy alkoholfogyasztással kapcsolatos stratégiára, amiben először felmérjük a helyzetet és meghatározzuk, hogy hova szeretnénk eljutni.