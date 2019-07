Most, hogy a nyár utolsó harmadához érkeztünk, a birosag.hu kis késéssel csinált egy interjút a diákmunka vállalásának lehetséges buktatóiról. Kormos János, az egyik debreceni munkaügyi bírósági vezető elmondta az alapvető dolgokat, mint például, hogy a fiatal munkavállalókat nem lehet túlóráztatni, vagy mindenki jól teszi ha nemcsak elolvassa a munkaszerződését, de meg is érti. Nem is beszélve arról, hogy eleve legyen szerződés, és adózzon is rendesen a fiatal munkavállaló.

Ami furcsább, hogy Kormos megjegyzi, hogy ha kiszúr a fiatal munkavállalóval a munkaadó, akkor fordulhatnak bírósághoz vagy az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályához. De hozzáteszi, hogy:

Én magam azonban a 6 és fél éves munkajogi pályafutásom alatt egyszer sem találkoztam olyan esettel, amelyben bármely fél fiatal munkavállaló lett volna.

Így azt tippelhetjük, hogy nem csak az ország keleti végében, hanem máshol is elképesztően ritka lehet, hogy az átvert vagy meglopott fiatal dolgozók nem nyugodnának bele az igazságtalanságba. Értelemszerűen jobban megérheti mondjuk egy kirúgott vezetőnek milliókért beleállnia egy munkaügyi perbe. De a kisebb értékű ügyeknél is sokszor teljesen egyértelműen és bizonyíthatóan hibázik a munkaadó, így már csak pedagógiai célból is érdemes lehetne néha a fiatal dolgozóknak is kiállniuk magukért.