(Vigyázat, spoilerek!!!)

Az 1989-ben alapított Scanline VFX számos filmnél dolgozott a vizuális trükkökön, és a stúdiónak saját 3D-szoftvere is van, szóval abszolút nem mondhatóak kispályásnak. Nekik köszönhetjük többek között a Trónok harca utolsó, nyolcadik évadának látványosabb, számítógépes grafikát igénylő jeleneteit, és most nyilvánosságra is hoztak egy bemutatóvideót arról, hogyan és miként pusztított Drogon King's Landingben, és hogyan olvadt el a vastrón. A kisfilmhez mellékelt szöveg szerint több ezer munkaórájuk van a GOT utolsó három részében.