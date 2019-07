A SkyscraperCityn bukkant fel egy különlegesen szép time lapse videó a Parlamentről, ami kivételesen jó pozícióból mutatja a Kossuth tér egy napját. Látni rajta egy menyasszonyt és egy vőlegényt is, meg azt is, ahogy a párásító bevizezi a díszkövet, és aztán az fel is szárad. Ám ami az én fantáziámat megfogta, az az, hogy mi az a furcsa felirat, ami fejjel lefele a térre tükröződik 0:46-tól. Egy-egy betűt ki bírok bogarászni belőle, de a teljes szó nem áll össze. Mint ahogy az sem, hogy vajon honnan vetül a földre.

Megkérdeztem a videó egyik készítőjét Wachsler Tamást (a tér környékének rekonstrukciójáért felelős SIP Zrt. vezetőjét), aki elárulta a megfejtést: nincs ott semmiféle felirat. Csak a főbejárat fölötti gótikus ablakok tükröződnek, és azok tréfálják meg az embert.